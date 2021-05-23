2021/05/23 | 17:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ باشر رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، اليوم الأحد، بمهام رئاسة الهيئة.وذكر مصدر، إن “علي المؤيد يباشر رسمياً بمهام رئيس هيئة الإعلام والاتصالات”.وكُلف علي المؤيد بمهام رئاسة هيئة الإعلام والاتصالات في الرابع عشر من الشهر الحالي، بدلاً من سلفه المكلف عادل سلمان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علي المؤيد يباشر رسمياً بمهام رئيس هيئة الإعلام والاتصالات) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علي المؤيد يباشر رسمياً بمهام رئيس هيئة الإعلام والاتصالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).