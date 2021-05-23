الاربعاء المقبل.. ظاهرة زهرة القمر الدموي العملاق

2021/05/23 | 17:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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يتوقع حدوث الخسوف الكلي للقمر الوحيد في السماء يوم الأربعاء المقبل 26 ايار، عندما يمر القمر الكامل “قمر عملاق بسبب قربه من الأرض” عبر ظل كوكب الارض.

وخلال ما يسمى بخسوف القمر “زهرة القمر الدموي العملاق”، سيتحول وجه القمر إلى لون أحمر قرميدي.

ويعرف التوهج الناري بأنه الأكثر دراماتيكية من بين الأنواع الثلاثة لخسوف القمر.



وبالإضافة إلى ذلك، يحدث الخسوف الكلي للقمر فقط عندما تصطف الشمس والأرض والقمر بشكل مثالي.

ومن المتوقع أن يكون الخسوف الكلي للقمر يوم الأربعاء مرئيا في أستراليا وأجزاء من غرب الولايات المتحدة وغرب أمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا، وستتمكن مناطق أخرى من العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة بأكملها، من رؤية بعض مراحل خسوف القمر على الأقل، بما في ذلك المراحل الجزئية والمراحل شبه المخفية.

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