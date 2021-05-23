انفجار يستهدف رتلاً تابعاً للتحالف الدولي في الانبار

2021/05/23 | 17:44 - المصدر: بغداد اليوم

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مصدر أمني

انفجار عبوة ناسفة مستهدفة رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي ضمن حدود محافظة الأنبار المعلومات الأولية الانفجار لم يسفر عن أي اضرار بشرية او مادية

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