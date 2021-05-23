تنسيق بين العراق وروسيا لاستيراد لقاح كورونا

2021/05/23 | 17:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد عضو لجنة الصحة النيابية النائب سلمان حسن، الاحد، أن مستوى الاقبال على لقاحات فيروس كورونا في العراق دون المستوى المطلوب.

وقال حسن في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "معدل الاصابات اليومية في العراق رغم انخفاضها مؤخرا لاسباب متعددة الا انها لاتزال تشكل خطراً لان معدلاتها مرتفعة جدا مع وجود حالات وفيات تسجل في اغلب المحافظات"، مؤكداً أن "معدلات اخذ اللقاحات لاتزال دون المستوى المطلوب وقليلة قياسا ببقية الدول التي وصلت نسب تطعيم شعوبها الى ارقام مرتفعة جدا ما ادى الى انخفاض في الاصابات بشكل لافت".

واضاف، ان "الالتزام بالاطر الوقائية شبه معدوم ما يجعل اللقاحات هي الحل الامثل لتفادي انتشار الوباء وخفض معدلات الوفيات".

وأشار حسن الى "وجود تنسيق مع روسيا لاستيراد لقاح كورونا بعد اكمال الموافقات من اجل توفير 4 لقاحات للمواطنين"، لافتا الى "عدم وجود اي تفاضل بين اللقاحات لانها تعمل على دعم حصانة المواطنين في مواجهة الوباء".

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