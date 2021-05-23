2021/05/23 | 17:45 - المصدر: عين العراق

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الأحد 23 مايو 2021 | 05:41 مساءً

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الكرعاوي يصدر حزمة من التوجيهات لادارة الموارد المائية في النجف

اصدر النائب الاول لمحافظ النجف الاشرف، هشام الكرعاوي، الاحد، حزمة من التوجيهات لادارة الموارد المائية في المحافظة.



وذكر بيان لمكتبه، ان" الكرعاوي وجه خلال زيارته إلى دائرة الموارد المائيه والنقاش التفصيلي عن الحصص المائية واطلاقات مؤخر سدة الهندية ووصولها إلى المحافظة بتشكل لجان رصد ومتابعة يومية لقضاء الكوفة لناحيتي (الحرية والعباسية) وكذلك لقضائي (المناذرة والمشخاب) وناحيتي (القادسية والحيرة) لمراحل وصول المياه".



ووجه الكرعاوي" بأجراء جولات ميدانية لتأمين الحصص المائية للاراضي الزراعية في عموم المحافظة، والمتابعة الميدانية لجميع الشعب في الموارد حسب الجدول الذي اعدته دائرة صيانة مشاريع الري الخاص بأنتشار الآليات وحسب الخارطة الجغرافية والمساحات التي يتم تطهيرها".



واكد الكرعاوي خلال لقائه بعدد من الفلاحين والمزارعين والاستماع إلى اهم مشاكلهم وبناءاً على طلباتهم ، دائرة الكهرباء على" أيصال التيار الكهربائي للمضخات الزراعية الخاصة بالمزارعين".



كما وجه دائرة الماء ايضاً" بأيصال الماء الصالح للشرب إلى المناطق التي تفتقر لذلك، ودائرة مشاريع الري بتطهير وكري المبازل والانهر والمتابعة الميدانية لذلك".



وبين الكرعاوي، عن" وصول رية التطربس الأولى إلى حوضي (الكوفة والعباسية) اليوم"، مؤكداً" استمرار زيادة المياه تدريجياً لغاية 10/ 6/ 2021 والتي تبدأ فيها رية الانبات وبكميات كافية وبدون اي نقص وحسب الاطلاقات للسنة الماضية".

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