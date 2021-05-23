2021/05/23 | 17:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

انهالت التبريكات والتهاني على الفنانة رحمة رياض، بعد منشور ألمحت فيه إلى ارتباطها، فيما تساءل معلقون عن طبيعة المنشور، وفيما إذا كان هناك عملاً فنياً سيجمعها مع الفنان ألكسندر علوم، الذي ظهر معها في الصورة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

ونشرت رياض في تدوينة، مقتضبة، اطلع عليها "ناس" (23 ايار 2021)، صورة تجمعها مع الفنان ألكسندر علوم، مع عبارة "باركولي" مرفق بقلب أحمر.

من جهته، نشر الفنان علوم، منشوراً قال فيه: "وعد مني..



اخذتها باركولي"، وهو ما زاد تكهنات الارتباط، في ظل التلميحات الحاصلة من الطرفين، وعدم وجود تصريح واضح بهذا الشأن.

وبعد أقل من ساعة من منشور رحمة رياض، بارك عدد من الفنانين، حيث نشر الفنان نور الزين تدوينة قال فيها: "ابارك للزميلين الاعزاء الفنانة رحمة رياض والفنان ألكسندر علوم ..



اتمنالكم حياة مليانة حب ونجاح خطوبة الفنانة رحمة رياض من الفنان الكسندر الف مبروك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منشور غامض من رحمة رياض.. هل أعلنت ارتباطها العاطفي؟!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منشور غامض من رحمة رياض.. هل أعلنت ارتباطها العاطفي؟!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).