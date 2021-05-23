2021/05/23 | 17:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قُتل 5 أشخاص في الصين، أمس السبت، بعدما صدم رجل يائس بسيارته التي كان يقودها بسرعة عالية، حشدا من المشاة في مدينة داليان شمال شرقي البلاد.واعتُقل الشخص المشتبه به البالغ من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قتل 5 أشخاص..



صيني ينتقم من المجتمع بطريقة مروعة بسبب “فشله” المركز الخبري الوطني.

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