كلوب يشيد بدور صلاح في إنقاذ ليفربول

2021/05/23 | 17:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع أكد الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أن حرص مهاجمه المصري محمد صلاح الشديد على التهديف جاء في صالح النادي الذي يسعى للحصول على مكان بين فرق المربع الذهبي في نهاية الموسم".وقال إنه "من السهل تصور وضعنا بدون أهداف محمد صلاح".وأضاف: "الفريق يساعده كثيرا، وهو يؤدي الكثير أيضا.وهذا نابع من رغبته ومهنيته ورغبته الشديدة (في التهديف) هي التي تساعدنا كثيرا".ولعب صلاح، دورا بارزا في مسيرة فريق كلوب محرزا 22 هدفا ليتقاسم صدارة هدافي البطولة مع هاري كين لاعب توتنهام".

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