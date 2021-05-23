الصحة العراقية: تسجيل 3791 إصابة جديدة بفيروس كورونا و32 وفاة خلال 24 ساعة

2021/05/23 | 18:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة العراقية الموقف الوبائي اليومي والذي أظهر ارتفاعاً ملحوظاً بعدد الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان أن الإصابات بالفيروس التاجي وصلت إلى ثلاثة آلافٍ وسبع مئةٍ وإحدى وتسعين إصابة، في حين أشارت الوزارة إلى تسجيل اثنتين وثلاثين حالة وفاة في عموم العراق خلال الساعات الأربعٍ والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس منذ بدء انتشار الجائحة ارتفع إلى مليون ومئة وسبعة وستين ألفا وتسع مئةٍ وأربعين إصابة، في حين أكد بيان الوزارة إلى ارتفاع عدد الوفيات الكلي إلى ستة عشر ألفاً ومئة وتسعين حالة.

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