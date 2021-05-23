2021/05/23 | 18:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت نجمة برنامج ستار أكاديمي في موسمه السابع الفنانة العراقية ”رحمة رياض” عن خطوبتها من عارض الأزياء والممثل الأمريكي ذو الأصول العراقية ”ألكسندر علوم”.

حيث نشرت رحمة رياض صورة تجمعها بألكسندر علوم عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام ظهرت بها وهي تمسك بيده وكتبت في تعليقها عليها: ”باركولي”.

ومن جانبه نشر ألكسندر علوم أيضاً صورة مع رحمة رياض عبر حسابه على إنستجرام وأرفقها بتعليق جاء فيه: ”وعد مني وعد واخذتها..



باركولي”.

من جانبه، نشر الفنان نور الزين تدوينة قال فيها: “ابارك للزميلين الاعزاء الفنانة رحمة رياض والفنان ألكسندر علوم ..



اتمنالكم حياة مليانة حب ونجاح خطوبة الفنانة رحمة رياض من الفنان الكسندر الف مبروك”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفنانة رحمة رياض تعلن ارتباطها رسمياً) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفنانة رحمة رياض تعلن ارتباطها رسمياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).