فيديو.. قتلى بسقوط عربة تلفريك في إيطاليا

2021/05/23 | 18:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفر حادث تحطم مقصورة تلفريك في منتجع ستريزا السياحي في مقاطعة بييمونتي بشمال ايطاليا الأحد عن 12 قتيلا، وفق حصيلة جديدة غير نهائية صدرت عن طواقم الاسعاف.

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