2021/05/23 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يستقبل وزير الخارجية الفلسطيني ويؤكد: لن نتخلى عن القضية الفلسطينية

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