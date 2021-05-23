تعليق من النقل بشأن الشطب والغاء تسجيل السفن

2021/05/23 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلنت وزارة النقل عن اعدادها تعليمات تسجيل السفن حسب ما جاء في قانون تصديق جمهورية العراق للانضمام الى اتفاقية الامم المتحدة بشأن شروط تسجيل السفن لسنة ١٩٨٦.

واضافت في بيان ان "هناك مراسلات مع الدائرة القانونية للامانة العامة لمجلس الوزراء بموضوع الشطب والغاء تسجيل السفن التي عملت لامن وسلامة الممرات الملاحية والتي طلبت حينها آليات الشطب المعتمدة من وزارة النقل".

واوضحت الوزارة انه "سيتم العمل بالغاء التسجيل حال وصوله أصوليًا ليتسنى للشركات بيع الوحدات المملوكة لها".

يذكر ان هناك كماً هائلاً من الوحدات البحرية المعطلة ، وحطام السفن الغارقة تم معالجتها بالتفاعل المهني والجهود المضنية من قبل وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي ، كما ان هناك متابعة لحسم موضوع اليخت نسيم البصرة بشان الاسراع في صيانة اليخت.

كما تقدمت وزارة النقل بالشكر والتقدير للنائب الحمامي على التطرق للموضوع وايلاءه الاهمية الكبرى خدمةً للصالح العام.

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