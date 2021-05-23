2021/05/23 | 18:18 - المصدر: شفق نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الكاظمي للمالكي: لن ترى منّا سوى الاسناد والدعم المباشر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/23 | 18:18.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكاظمي للمالكي: لن ترى منّا سوى الاسناد والدعم المباشر) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكاظمي للمالكي: لن ترى منّا سوى الاسناد والدعم المباشر) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكاظمي للمالكي: لن ترى منّا سوى الاسناد والدعم المباشر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).