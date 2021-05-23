الكاظمي يبحث تداعيات الهجمات الإسرائيلية مع وزير الخارجية الفلسطيني

2021/05/23 | 18:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاحد، مع وزير الخارجية الفلسطيني تداعيات الهجمات الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني، التي تسببت بسقوط العديد من الضحايا.

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وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (23 ايار 2021)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل، اليوم، وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتداعيات الهجمات الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني، التي تسببت بسقوط العديد من الضحايا الأبرياء بين شهيد وجريح، واحداث دمار بالبنى التحتية والمنشآت المدنية".

وبين الكاظمي بحسب البيان ان "العراق لن يتخلى عن القضية الفلسطينية وموقفه المبدئي والثابت منها، وان فلسطين التي تسكن الوجدان العراقي تحظى بالدعم الشعبي والسياسي والرسمي، و لن ترى من العراق سوى الاسناد والدعم المباشر، وعبر المواقف والإتصالات الاقليمية والدولية".

واكد "اهمية تشجيع الحوار ووحدة الموقف الفلسطيني ودعم العراق لمثل هذا التوجه، كما حمّل سيادته الوزير الضيف تحياته الى الرئيس الفلسطيني وباقي اعضاء القيادة الفلسطينية".

من جانبه نقل وزير الخارجية الفلسطيني، وفق البيان "تحيات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وتقديره لموقف العراق الاخوي الداعم لفلسطين ومساندته الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الاسرائيلي".

واوضح وزير الخارجية الفلسطيني ان "قوة العراق المتصاعدة ودوره الاقليمي والدولي نعدها بمثابة قوة للموقف الفلسطيني".

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