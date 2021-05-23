2021/05/23 | 18:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أن العراق لن يتخلى عن القضية الفلسطينية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “الكاظمي استقبل وزير الخارجية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي: العراق لن يتخلى عن القضية الفلسطينية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: العراق لن يتخلى عن القضية الفلسطينية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: العراق لن يتخلى عن القضية الفلسطينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).