سعد ناطق يغيب عن مواجهة كمبوديا

2021/05/23 | 18:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أرسلَ الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” خطابًا، اليوم الأحد، إلى الهيئة التطبيعية بخصوص مشاركة اللاعب سعد ناطق مع منتخب العراق ضد كمبوديا ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة للمونديال 2022، وكأس آسيا 2023.

وحصلَ ناطق على بطاقتين صفراويتين خلال المباريات الماضية، وكان مؤكدًا غيابه عن مباراة هونغ كونغ حسب الجدول المعتمد سابقًا ضمن مباريات المجموعة الثالثة قبل إجراء التعديل على مباريات جدول المجموعة بعد الإعلان عن إقامة المباريات بنظام التجمع في البحرين.

وأوضح الاتحاد الدولي في خطابه، أن ناطق لا يحق له المشاركة في مباراة كمبوديا، وسيكون متاحًا بعدها للمشاركة مع المنتخب في مباراتي هونغ كونغ، وإيران.

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