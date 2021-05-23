مصرع وإصابة 5 أشخاص بحادث سير جنوبي العراق



مصرع وإصابة 5 أشخاص بحادث سير جنوبي العراق
2021/05/23 | 18:27 - المصدر: شفق نيوز
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