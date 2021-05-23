خبير بايولوجي يصف مرض الفطر الاسود بالقاتل

2021/05/23 | 18:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف خبير بالشأن البايولوجي والفيروسات البيئية يوم الأحد، مرض (الفطر الاسود) بالقاتل، مبينا انه مرض يظهر عن المصابين بفايروس كورونا يصاحب الاصابة بالفايروس او يظهر بعد الشفاء منه.

وقال الدكتور حيدر معتز محي الخبير في المجال البايولوجي والفايروسات البيئية خلال تصريح خاص لـ PUKmedia: ان مرض الفطر الاسود هو مرض يظهر عن المصابين بفايروس كورونا او بعد الشفاء من الاصابة بالفايروس، موضحا انه يمكن تسميته بمخلفات لفايروس كورونا المستجد.

واشار محي الى، ان امراض اخرى قد تصيب المفاصل او القلب اثر الاصابة بفايروس كورونا، مبينا ان ذلك يعتمد على نسبة الضرر الذي يتسبب به فايروس كورونا في جسم المصاب، والاجهزة وكم اوقف كورونا من عمل اجهزة جسم الانسان، مشيرا الى ان مرض الفطر الاسود يصيب في اغلب الاحيان عيون المصاب بفايروس كورونا، كما من الممكن ان يصيب اعضاء اخرى من الجسم مثل الكلى، على حد تعبيره.

ورجح الخبير البايولوجي، ظهور امراض اخرى مصاحبة عند الشخص المصاب بفايروس كورونا، مردفا، ان الامراض تلك تظهر بشكل يتناسب مع قوة الاصابة بكوفيد-19، مضيفا بالقول: ان الفطر الاسود حديث الظهور وتزامن ظهوره مع كورونا، وان علاجه غير متوفر والبحوث العلمية حوله معدومة في الوقت الحالي.

وصنف محي، مرض الفطر الاسود بالقاتل، وانه ظهر لاول مرة في الهند، وله علاقة بالبيئة التي انتشرت فيها جائحة كورونا، موضحا، ان الاصابات بجائحة كورونا في الهند كبيرة جدا وان هذا الامر قد يؤدي الى تحورات اخرى في سلالات كورونا التي بدورها تولد امراض اخرى مصاحبة لفايروس كورونا.

هذا وأعلن شقيق الفنان المصري الشهير الراحل، سمير غانم، أن الفنان المصري كان قد تخطى كورونا، وأصيب بفشل كلوي حاد، كاشفا إصابة الفنان الكوميدي بمرض "الفطر الأسود" في عينيه.

ومرض "فطار الغشاء المخاطي" (الفطر الأسود) دفع إلى زيادة الخطر في الهند، إثر أزمة فايروس كورونا الأخيرة التي واجهتها، إذ أنه انتشر بشكل كبير في البلاد، حيث أن "الفطر الأسود" ينتج عن العفن الموجود في البيئات الرطبة مثل التربة أو السماد، ويمكن أن يهاجم الجهاز التنفسي، وهو غير معدي ولا ينتقل من شخص لآخر، وفق "مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة".

PUKmedia هاميار علي

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