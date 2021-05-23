قتلى وجرحى في حادث اطلاق نار بولاية أوهايو الأمريكية

2021/05/23 | 18:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت الشرطة المحلية في مدينة يانغستاون بولاية أوهايو الأمريكية، اليوم الاحد،عن مقتل 3 أشخاص وأصابة 8 آخرون بجروح جراء إطلاق نار.

وأوضحت الشرطة في بيان أن الحادث وقع صباح اليوم في أحد بارات المدينة، مضيفة أن الجرحى نقلوا إلى المستشفى.

وقال متحدث باسم شرطة المدينة إن السلطات تجهد لاستجواب أكبر عدد ممكن من شهود العيان المحتملين، دون ورود تفاصيل عن مشتبه بهم أو دوافع كامنة وراء إطلاق النار.

وفي وقت سابق وردت تقارير بأن شخصين قتلا وجرح 8 آخرون في حادث إطلاق نار في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

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