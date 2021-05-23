الكاظمي: العراق لن يتخلى عن القضية الفلسطينية وموقفه المبدئي والثابت منها

2021/05/23 | 18:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، ان العراق لن يتخلى عن القضية الفلسطينية وموقفه المبدئي والثابت منها

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان صحفي، ان “الكاظمي استقبل وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتداعيات الهجمات الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني، التي تسببت بسقوط العديد من الضحايا الأبرياء بين شهيد وجريح، واحداث دمار بالبنى التحتية والمنشآت المدنية”.

وبين الكاظمي ان “العراق لن يتخلى عن القضية الفلسطينية وموقفه المبدئي والثابت منها، وان فلسطين التي تسكن الوجدان العراقي تحظى بالدعم الشعبي والسياسي والرسمي، و لن ترى من العراق سوى الاسناد والدعم المباشر، وعبر المواقف والإتصالات الاقليمية والدولية”، مؤكدا على “اهمية تشجيع الحوار ووحدة الموقف الفلسطيني ودعم العراق لمثل هذا التوجه”.

من جانبه نقل وزير الخارجية الفلسطيني، تحيات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وتقديره لموقف العراق الاخوي الداعم لفلسطين ومساندته الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الاسرائيلي.

وبين وزير الخارجية الفلسطيني ان “قوة العراق المتصاعدة ودوره الاقليمي والدولي نعدها بمثابة قوة للموقف الفلسطيني”.

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