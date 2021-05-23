الحكومة تتخذ اجراءً بشأن فقرة استقطاعات رواتب الموظفين التي حذفت من الموازنة

2021/05/23 | 18:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو اللجنة المالية جمال كوجر، الاحد، عن طعن الحكومة بفقرة استقطاعات رواتب الموظفين التي تم حذفها من قبل البرلمان.

وقال كوجر لـ(بغداد اليوم) ان "الحكومة طعنت بمجمل الموازنة كونها غير مقتنعة بما مرره البرلمان من فقرات، اضافة الى عدم الرضا على ماتم حذفه من فقرات وبتالي مضت الحكومة كما قالت سابقا بعملية الطعن".

وبين كوجر ان "اي امر مالي تدخل به البرلمان ضمن فقرات الموازنة من ناحية الحذف او التعديل قد طعن به داخل بالقضاء وبتالي فأن عملية الطعون والقرارات الخاصة بها لم تحسم الى الان".

هذا وكان مجلس الوزراء قد خول رئيسه مصطفى الكاظمي بالطعن بفقرات الموازنة على خلفية بعض المخالفات فيها .

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