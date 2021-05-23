رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني

2021/05/23 | 18:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاحد في قصر السلام ببغداد، الأوضاع في قطاع غزة، مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.

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وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقى "ناس" نسخة منه (23 أيار 2021) أنه "في مستهل اللقاء، سلّم الوزير السيدَ الرئيس، رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبّر فيها عن شكره وتقديره للموقف العراقي الرسمي والشعبي إزاء الأحداث التي شهدتها القدس والأراضي الفلسطينية خلال الأيام الماضية، مشيداً بموقف العراق الثابت بشأن حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

وجرى خلال اللقاء وفق البيان، "بحث الأوضاع في القدس والأراضي الفلسطينية، وما تعرض له الشعب الفلسطيني من تجاوزات واعتداءات غير إنسانية في القدس وقطاع غزة، إلى جانب بحث العلاقات الأخوية والروابط المشتركة بين العراق وفلسطين، وضرورة العمل على تطويرها والارتقاء بها، بما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين".

وتابع، "جدّد رئيس الجمهورية موقف العراق بشأن محورية القضية الفلسطينية، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في تحقيق تطلّعاته ونيل كامل حقوقه المشروعة، مؤكداً أهمية التضامن والتنسيق والعمل الفاعل على المستويات كافة، لإنهاء هذه المعاناة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني ومنع الاعتداءات التي يتعرض لها".

من جانبه "عبّر الوزير رياض المالكي عن شكره وتقديره لرئيس الجمهورية، مشيداً بموقف العراق الرسمي والشعبي، وتمسك العراق بضرورة نيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة ووقف الاعتداءات التي يتعرض لها".

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