2021/05/23 | 18:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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فرنسا تؤكد رغبتها في استمرار التعاون مع العراق بمواجهة بقايا الإرهاب » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 18:52

واع/

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