بلينكن: محادثات فيينا اختبار لإيران بشأن التزاماتها النووية والنتائج غير واضحة حتى الآن

2021/05/23 | 19:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن محادثات فيينا اختبار لإيران بشأن الاتفاق النووي، إلا أن النتائج غير واضحة حتى الآن.

وأكد بلينكن أن واشنطن لم تر أي مؤشر إيجابي على قيام طهران بالالتزامات النووية المترتبة عليها في سبيل رفع العقوبات عنها، مشيرا الى أن إيران تعرف جيدا ما ينبغي عليها القيام به من أجل العودة الى الاتفاق النووي، إلا أنها غير راغبة باتخاذ قرار بتنفيذ ما عليها من التزامات.

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