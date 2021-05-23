تشكيل غرف عمليات بين الجيش والبيشمركة

2021/05/23 | 19:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن ممثل وزارتي داخلية إقليم كردستان وشؤون البيشمركة في الحكومة الاتحادية اللواء عبد الخالق طلعت، تشكيل أربع غرف عمليات مشتركة بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة في كركوك ونينوى وديالى.

وقال طلعت في تصريحات صحفية، إن غرف العمليات المشتركة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان ستعيد بناء الثقة بين الجانبين، وستفتح مستقبلا للعمليات المشتركة، وتحد من نشاط الفصائل المسلحة التي تعمل على اختلاق مشاكل أمنية داخل إقليم كردستان، مضيفا أنه وبعد اكتمال غرف العمليات سيتم تشكيل لواءين مشتركين من كلا الجانبين بإشراف التحالف الدولي.

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