شركة موديرنا تدعو إلى تلقي جرعة ثالثة معززة من لقاحها للحماية من السلالات الجديدة

2021/05/23 | 19:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت شركة موديرنا المنتجة للقاح كورونا الى تلقي جرعة ثالثة معززة من لقاحها كوسيلة للحماية من السلالات المتحورة الجديدة من فيروس كورونا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا ستيفان بانسيل، إن التطعيم بحقنة معززة يعد وسيلة جيدة للحماية من السلالات المتحورة، مضيفا ان لقاح موديرنا فعال بنسبة كبيرة ضد السلالات الجديدة، مشيرا الى أن الشركة تختبر ثلاث استراتيجيات تعزيز مختلفة ضد سلالة ووهان الأصلية والنسخة الافريقية والثالثة مزيج بين السلالتين السابقتين لقياس المتغيرات الأكثر خطورة للفيروس.

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