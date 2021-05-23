بريطانيا: لقاحي “فايزر” و”أسترازينيكا” يوفران حماية فعالة ضد السلالة الهندية

2021/05/23 | 19:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن مسؤولو الصحة البريطانيون عن تفاؤلهم ،اليوم الأحد، من إمكانية رفع القيود المرتبطة بفيروس كورونا المتبقية في إنجلترا في حزيران المقبل بعد أن خلصت دراسة رسمية أن لقاحي “فايزر” و”أسترازينيكا” يوفران حماية فعالة ضد السلالة التي ظهرت لأول مرة في الهند.

قالت جيني هاريز، الرئيسة التنفيذية لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، إن المسؤولين في إنجلترا في طريقهم للمضي قدما نحو المرحلة الأخيرة من فتح البلاد بشكل كلي اعتبارا من الحادي والعشرين من يونيو حزيران المقبل إذا ظل الشعب حذرا.

مع ذلك، حذرت من أن السلالة الهندية بدأت تصبح السلالة المهيمنة في أجزاء من شمال غرب إنجلترا، ويجب أن يظل السكان هناك يقظين.

كما قال وزير الصحة مات هانكوك إنه “واثق بشكل متزايد” من أن البلاد قد تواصل خططها لإزالة القيود.

خلصت دراسة، أجرتها هيئة الصحة العامة في إنجلترا، الى أن لقاح فايزر فعال بنسبة 88 بالمائة ضد السلالة بعد جرعتين، بينما كان لقاح أسترازينيكا فعالا بنسبة 60 بالمائة بعد الجرعتين.

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