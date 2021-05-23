بغداد اليوم تنشر نص قانون استرداد اموال العراق

2021/05/23 | 19:17 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت رئاسة الجمهورية، الاحد، النص الكامل لمشروع قانون استرداد عوائد الفساد المقدم من قبلها.وفيما يلي نص المشروع:

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