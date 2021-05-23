نائب: فرض الاتاوات على طرق ديالى تحول لنوافذ دعم مالي لجهات سياسية متنفذة

2021/05/23 | 19:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اعلن النائب عن محافظة ديالى فرات التميمي، اليوم الاحد، عن استمرار مسلسل فرض الاتاوات بطرق المحافظة رغم التحذيرات المتكررة من خطورتها، مؤكدا ان فرضها تحول الى نوافذ دعم مالي كبيرة لجهات سياسية متنفذة، وفقا لقوله.

وقال التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "وجود سيطرات تبتز سائقي الشاحنات والتجار وتفرض اتاوات على بعض المواطنين في طرق ديالى البرية وخاصة القريبة مع كردستان لاتزال موجودة"، مبينا ان "المحافظة تعتبر النافذة الاكبر لدخول البضائع من الاقليم صوب بغداد وبقية المحافظات الاخرى".

واضاف التميمي، "كنا نعول على مقترح مسك السيطرات الخارجية من قبل قوة امنية خاصة لأنهاء هذه الظاهرة السلبية لكن لم تحصل اي استجابة ولاتزال مستمرة ومنذ سنوات عدة"، مؤكدا ان "فرض الاتاوات تحول الى نوافذ دعم مالي كبيرة لجهات سياسية متنفذة كسبت مليارات الدنانير من تلك الاتاوات كون البضائع تدخل بدون فرض التعرفة الكمركية من قبل هيأة المنافذ الحدودية".

وافاد بان "استمرار فرض الاتاوات خطا جسيم يسيء لهيبة الدولة ويمثل انتهاك للقانون"، لافتا الى ان "غض النظر عن هكذا امور ليس بعيدة عن المصلحة العامة ويخلق مشاكل كبيرة لها مساس بالامن والاستقرار".

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