توجيه من وزير العدل لدائرة الإصلاح العراقية بشأن المواجهات بين النزلاء وذويهم

2021/05/23 | 19:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد اليوم الاحد، دائرة الإصلاح العراقية بتأمين المواجهات لعوائل النزلاء وفق شروط وضوابط تطبيق السلامة الصحية للوقاية من وباء كورونا المستجد. وقال مدير عام دائرة الاصلاح العراقية سالم كاظم هليل في بيان، إنه "حسب توجيهات ومتابعة الوزير ونظرا لمناشدات عوائل السجناء ولمراعاة الظروف الانسانية اوعز بفتح المواجهات بين النزلاء وعوائلهم من اجل الاطمئنان عليهم وكذلك تخفيف الضغط النفسي عليهم".وأضاف المدير العام،ان "تأمين المواجهات للنزلاء جاء وفق جدول منظم سوف تتخذه إدارة السجن ومنها تقليل من عدد الزائرين ويكون الزائر من الدرجة الأولى حصرا، إضافة إلى العمل بنظام التباعد بمسافة بين النزيل وذويه مع لبس الكمامات من الطرفين وكذلك الالتزام بالاجراءات الوقائية الصحية المتخذة وإجراء عمليات التعفير والتعقيم واتباع النصائح والارشادات والتقيد بالتعليمات والالتزام بها حفاظا على صحة وسلامة الجميع من هذا الوباء".يشار الى أن دائرة الإصلاح العراقية باشرت في وقت سابق بحملة تلقيح السجناء ومنتسبي الاقسام السجنية ضد كورونا وذلك حسب توجيهات خلية الازمة الصحية للقضاء على هذا الوباء.

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