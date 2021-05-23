بالوثيقة.. وزير المالية في البرلمان الاثنين من الأسبوع المقبل

2021/05/23 | 19:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادحدد مجلس النواب، الاحد، موعد استجواب وزير المالية عبد الأمير علاوي.وبحسب وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، "فقد نسبت رئاسة مجلس النواب بأن يكون موعد استجواب وزير المالية في جلسة مجلس النواب يوم الاثنين من الاسبوع المقبل".

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