2021/05/23 | 19:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

طالبت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، الجهات التنفيذية والتشريعية باضافة تخصيصات مالية للشرائح المستحقة من الرعاية الاجتماعية و ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.

وقال مدير العلاقات والاعلام بالوزارة نجم العقابي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الوزارة تفاجأت من عدم وجود تخصيصات مالية في موازنة 2021 والذي تسبب بعدم إطلاق رواتب الإعانات الجديدة".

وأضاف أنه "كان من المفترض فتح شمول المواطنين العاطلين عن العمل وفئات المجتمع المحددة ضمن خط الفقر لأكثر من 400 الف عائلة بموافقة الحكومة واللجنة المالية في البرلمان ولكن بعد إقرار الموازنة تفاجأت الوزارة بعدم وجود تخصيصات لهذه الشرائح".

وتابع ان" دخول داعش لعدد من محافظات العراق والخروقات الأمنية التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية ساهمت في ارتفاع مستوى الفقر وزيادة عوائل الشهداء"، مشيراً إلى أن "الأسر المستحقة لرواتب الرعاية الإجتماعية هي اكثر من عدد الأسر المسجلة ولديها راتب من الرعاية".

واضاف ان "هدفنا هو مغادرة مفهوم الرعاية الاجتماعية والتوجه إلى العمل والانتاج وتشغيل العاطلين وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين وخاصة الطبقات الفقيرة".

وكانت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية اعلنت، في وقت سابق، عن قرب شمول مايقارب 400 الف عائلة اضافة لوجود زيادة بالرواتب للمواطنين المشمولين بإعانات وزارة العمل.

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