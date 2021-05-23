البرلمان يستجوب وزير المالية الاثنين المقبل

2021/05/23 | 19:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حدد مجلس النواب، الاحد، موعد استجواب وزير المالية عبد الأمير علاوي.

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وبحسب وثيقة، حصل عليها "ناس"، (23 أيار 2021)، "فقد نسبت رئاسة مجلس النواب بأن يكون موعد استجواب وزير المالية في جلسة مجلس النواب يوم الاثنين الموافق 31 أيار".

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