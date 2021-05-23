ارتفاع سعر حديد التسليح المصنع باقليم كوردستان الى نسبة 133%

2021/05/23 | 20:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت اسعار حديد التسليح في اقليم كوردستان، الى نسبة 113% بتزامن افتتاح اكبر معمل في اربيل .

وبسبب زيادة الطلب على حديد التسليح في اقليم كوردستان، تختلف اسعاره باختلاف نوعه، فيما ارتفع سعر طن واحد من حديد التسليح المصنع في اقليم كوردستان هذا الاسبوع الى 300 دولار، في وقت ينتج اكبر معمل له باربيل 350 الف طن سنويا.

ارتفاع السعر يرتبط بزيادة الطلب وايضا قيمة الدينار العراقي امام الدولار، بشكل كان سعر الطن الواحد من حديد التسليح في العام المنصرم 660 الف دينار، ليصل سعره الى مليون و406 الف دينار، بنسبة 113% هذا العام.

PUKmedia ترجمة

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