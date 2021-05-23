مجلس النواب يستجوب وزير المالية الاتحادي

2021/05/23 | 20:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو في مجلس النواب اليوم الاحد، عن تحديد المجلس موعدا لاستجواب وزير المالية في الحكومة الاتحادية علي عبد الامير علاوي.

وقال النائب حسين نرمو عضو عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان مجلس النواب حدد يوم الاثنين من الاسبوع المقبل الموافق 2021/5/31، موعداً لاستجواب وزير المالية علي عبد الأمير علاوي.

واضاف: ان الاستجواب سيكون حول مسألة رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.

PUKmedia هاميار علي

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