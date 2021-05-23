2021/05/23 | 20:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/المركز الخبري الوطني أفصح محافظ ذي قار أحمد الخفاجي، اليوم الأحد، عن خطط استراتيجية لتحسين الواقع الخدمي في المحافظة.وقال الخفاجي للوكالة الرسمية في تصريح تابعه “المركز الخبري الوطني” إنه “تم وضع خطط عاجلة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خطط استراتيجية لتحسين واقع المحافظة..



محافظ ذي قار يفصّل المركز الخبري الوطني.

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