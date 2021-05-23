العراق يعتزم الضغط على

2021/05/23 | 20:04 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: دعت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الأحد، إلى استثمار علاقات العراق الطيبة مع الدول المصدرة للنفط لزيادة صادراته، مطالبة بتشكيل فريق تفاوضي للضغط على أوبك.وقال عضو اللجنة بهاء الدين النوري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن …

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