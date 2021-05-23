الكاظمي: العراق لن يتخلى عن القضية الفلسطينية وموقفه ثابت

2021/05/23 | 20:04 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن العراق لن يتخلى عن القضية الفلسطينية.جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأحد، وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي والوفد المرافق له، بحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.وجرى خلال …

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