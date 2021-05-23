إطلاق نار في حانة يسبب مجزرة دامية.. والسلطات تعلق

2021/05/23 | 20:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفادت السلطات الاميركية، الاحد، بمقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرون بإطلاق نار داخل احدى الحانات في مدينة يانغستاون بولاية أوهايو.

وقال المتحدث باسم شرطة المدينة في بيان، (23 ايار 2021)، أن "الحادث وقع صباح اليوم في أحد بارات المدينة"، مشيرا إلى ان "الجرحى نقلوا إلى المستشفى".

وأضاف، إن "السلطات تجهد لاستجواب أكبر عدد ممكن من شهود العيان المحتملين"، دون ورود تفاصيل عن مشتبه بهم أو دوافع كامنة وراء إطلاق النار.

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