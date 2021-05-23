2021/05/23 | 20:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتوالى أخبار الانتحار في الجزائر، بينما تواجه البلاد أزمة سياسية واقتصادية خانقة، فاقمها وباء فيروس كورونا، والإغلاق الذي فرضته مواجهته.

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