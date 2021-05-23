صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ  578 المسجلة اليوم بكورونا

2021/05/23 | 20:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، اليوم الاحد، عن تسجيل 578 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 450 الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقالت الدائرة في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 578 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

450 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الرصافة 39 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع النهروان 35 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 81 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة 53 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع المدائن 57 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية 35 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاستقلال 21 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الأول 61 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الثاني 49 حالات من خلال الرصد الوبائي

قطاع الصدر 19 حالة من خلال الرصد الوبائي

128 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

14 حالة في مدينة الصدر موزعة على محلاتها

5 حالات في باب المعظم

8 حالات في الامين

6 حالات في المدائن

4 حالات في العبيدي

11 حالة في منطقة بغداد الجديدة

9 حالات في النهروان

7 حالات في الكرادة

5 حالات في الرشاد

7 حالات في منطقة شارع فلسطين

9 حالات في منطقة حي النصر

9 حالات في منطقة الشعب

8 حالات في منطقة الزعفرانية

9 حالات في منطقة الباوية

5 حالات في منطقة الاعظمية

12 حالة من مناطق الكرخ

واضافت صحة الرصافة انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 159705 توفي منهم 1700 للاسف فيما اكتسب الشفاء 153034 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 4971”

ودعت الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.

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