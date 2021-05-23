الدفاع المدني تصدر إرشادات ووصايا لأصحاب المزارع والبساتين

2021/05/23 | 20:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اطلقت مديرية الدفاع المدني جملة من الإرشادات والتوصيات الواجب اتباعها من قبل المزارعين وذلك لدرأ مخاطر الحرائق في الحقول الزراعية مع بدأ موسم الحصاد في المحافظات الجنوبية والوسطى ثم الشمالية منها مع تمنيات مديرية الدفاع المدني بالسلامة والامان للجميع سائلين الله ان يمن علينا بموسم حصاد وفير من محصولي الحنطة والشعير.إليكم نصها :أخي المزارع بأتباعك وصايا وإرشادات الدفاع المدني دليل وعيك وحبك لأرضك.

‌1- عدم أيقاد النيران داخل المزارع والبساتين لأعداد الطعام دون مراقبة أو اتخاذ تحوطات الأمان.

‌2- يجب توفير مستلزمات الإطفاء وأبسطها الماء عند تنظيف البساتين والمزارع من بقايا الأعشاب والدغل المتيبس وعدم حرقها بتاتا، أما الكميات الكبيرة منها فيجب عزلها في مناطق آمنة للتخلص منها .‌3- يمنع منعا باتا التدخين في مناطق تجميع الأعشاب المتيبسة أو خلال عملية الحصاد لمحصولي الحنطة والشعير مـع توفير علامات تحذيرية تشير الى ذلك وخصوصا قرب الطرق النسيمية داخل المزارع والبساتين.

‌4- عدم سكب المنتوجات النفطية مثل (النفط، البنزين، الكاز) على الأرض داخل البستان أو المزرعة.

‌5ـ- إجراء الصيانة الدورية للعجلات العاملة في البساتين والمزارع مثل الحاصدات والجرارات مع التأكد من التوصيلات الكهربائية كافـــــــــــــة ومعالجة الردئ منها ويمنع إضافة الوقود لها أثناء عملها النقطة وان تكون الصيانة خارج الحقول المزروعة .

‌6- عدم كسر ورمي أعقاب قارورات الزجاج بأنواعها كافة، كونها تعد إحدى مسببات الحرائق في مناطق الأعشــــــــاب والدغل المتيبس.

‌7- عدم إجراء عمليات اللحام داخل المزرعة أو البستان ألا بعد توفر تحوطات الأمان.‌8- الانتباه الى عبث الأطفال داخل البساتين والمزارع.

‌9- الانتباه الى الأسلاك الكهربائية الممتدة فوق البساتين والمزارع ومعالجة المتدلي منها وعدم التجاوز عليها.

10- يجب توفير مطفأة حريق نوع باودر وزن (12) كغم في الحاصدات ووزن (6) كغم في الجرارات الزراعية.

‌11- إن يتم التركيز على تحوطات الأمان خلال الأيام التي فيها سرعة ملحوظة للرياح مصحوبة بالبرق.

12- عمل فاصل بين المساحات المزروعة لا تقل عن عشر امتار لتكون عائق في تقدم الحريق .

13- ازالة الحشائش على جانبي الطرق العامة الممتدة بين المساحات المزروعة وقدر المستطاع لتجنب اي مصدر نار يلقى من العجلات السالكة تلك الطرق .

14- توفير عجلات ماء من المتوفر لدى الفلاحين وان تكون قريبة على حقول الزرع لسرعة استخدامها ولحين وصول فرق الإطفاء .15_ عدم حرق مخلفات الحصاد (الجل )إلا بعد أنتهاء عمليات الحصاد في ذات المنطقة والتأكد من نقل وتسويق المحصولين خشية توسع النيران وعدم السيطرة عليها لاسيما أن كان هناك حركة للريح .

16_ النقطة الجوهرية والمهمة ضرورة الاتصال بهاتف سيطرة الدفاع المدني (115) مجانا من أي هاتف محــــــــــــــــــمول أو أرضي عند حدوث أي حادث لا سمح الله.

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