صادقون توضح حقيقة وجود نية لإعلان حكومة طوارئ وإلغاء الانتخابات

2021/05/23 | 20:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اوضحت كتلة صادقون النيابية، التابعة لحركة عصائب أهل الحق، اليوم الأحد، حقيقة وجود نية للتوجه نحو اعلان حكومة طوارئ، وعدم اجراء انتخابات مبكرة في البلاد.

وقال النائب عن الكتلة فاضل الفتلاوي، لـ(بغداد اليوم)، ان "الانباء التي تتحدث عن وجود توجه نحو اعلان حكومة طوارئ، وعدم اجراء انتخابات مبكرة، غير دقيقة ولا توجد هكذا نية، وهذه الشائعات تقف خلفها جهات مفلسة لا تريد اجراء الانتخابات المبكرة".

وأكد الفتلاوي ان "وضع العراق مستقر بكافة النواحي ولا توجد اي مبررات لاعلان حكومة طوارئ وهذا الأمر مرفوض سياسياً وشعبياً، والكل يؤكد على اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد دون اي تأجيل، والانتخابات المقبلة، مصيرية في تاريخ العراق، ولا نية لاي تأجيل لها".

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