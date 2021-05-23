الدفاع المدني توجه إرشادات ووصايا لأصحاب المزارع والبساتين

2021/05/23 | 20:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدرت مديرية الدفاع المدني، الاحد، إرشادات ووصايا لأصحاب المزارع والبساتين وذكرت في بيان، “بالتزامن مع حلول موسم حصاد محصول الحنطة والشعير اطلقت مديرية الدفاع المدني جملة من الإرشادات والتوصيات الواجب اتباعها من قبل المزارعين وذلك لدرأ مخاطر الحرائق في الحقول الزراعية مع بدأ موسم الحصاد في المحافظات الجنوبية والوسطى ثم الشمالية منها مع تمنيات […]

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