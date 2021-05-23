موكبا الخنجر والمشهداني يتعرضان لـ 'مضايقة' من المواطنين.. ماذا حصل؟

2021/05/23 | 20:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مراسلنا في بغداد، الاحد، بقيام مجموعة من الشباب بالتهجم على موكبين لرئيس البرلمان الاسبق، محمود المشهداني، وأمين عام المشروع العربي، خميس الخنجر، خلال زيارتهما منطقة الطارمية.

وقال المراسل اليوم، (21 ايار 2021)، ان "مجموعة من الشباب يستقلون سيارة صالون تهجموا بالفاظ نابية على موكبين الاول لرئيس مجلس النواب الاسبق محمود المشهداني والثاني موكب تابع الى خميس الخنجر، عندما جاؤوا لتقديم واجب العزاء لمنزل المغدور هشام الحجازي".

وأضاف، ان "البعض عزا هذا التصرف إلى تصفيات سياسية تريد العبث واثارة الرعب بمناطق الطارمية".

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