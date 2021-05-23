المرجع السيستاني يجيب عن استفتاءات بخصوص زواج الفصلية وقتل المرأة الزانية

2021/05/23 | 20:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اجاب المرجع الديني الاعلى علي السيستاني، الاحد، عن استفتاءات بخصوص زواج الفصلية وقتل المرأة الزانية.

ادناه نص الجواب:

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