وصول وجبة جديدة من لقاح فايزر الى العراق

2021/05/23 | 20:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة/ الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية عن وصول شحنه جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد من انتاج شركة فايزر الامريكية.وأكدت الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية في بيان للصحة "بأنه تم توزيع الصناديق على اسطول البرادات المخصص لنقل تلك الصناديق حيث انطلقت تلك البرادات وبوقت واحد الى نقاط التلقيح في كافة محافظات العراق وبما فيها اقليم كردستان".

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