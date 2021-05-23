محتجون ينصبون سرادق الاعتصام في بابل احتجاجاً على تردي الخدمات

2021/05/23 | 20:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بابل

أقدم محتجون بنصب سرادق الاعتصام، الأحد، أمام بلدية قضاء القاسم في محافظة بابل احتجاجا على تردي الخدمات.

وقال مصدر محلي في بابل لـ(بغداد اليوم)، ان "محتجون من أهالي قضاء القاسم في المحافظة أقدموا على نصب سرادق الاعتصام أمام دائرة بلدية القضاء احتجاجا على تردي الخدمات هناك".

وأضاف المصدر ان " المحتجين طالبوا بإقالة مدير بلدية القضاء على خلفية الواقع الخدمي السيء".

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