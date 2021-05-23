في ضوء الدعوة لمناقشة مفتوحة / من أجل تعزيز الديمقراطية والمشاركة الجماعية - رشيد غويلب

2021/05/23 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب في إطار الاستعدادات لعقد مؤتمره الحادي عشر طرحت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي النظام الداخلي للمناقشة العامة بهدف تعزيز النقاش الداخلي الذي بدأ خلال الأشهر الأربعة او الخمسة الماضية، ولتوسيع دائرة المشاركين داخل الأطر التنظيمية للحزب وخارجها.



وكنت أتمنى ان لا تحتوي الدعوة الإشارة الى: “لا يعني هذا استنساخا لتجارب بعض الأحزاب الشيوعية أو اليسارية في أوروبا والبلدان المتطورة الأخرى، التي قطع ......





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